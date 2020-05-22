Pakistan'da düşen uçaktan mucize kurtuluş

Pakistan'da Karaçi şehri yakınlarında bir yolcu uçağı düştü. Uçakta 99 yolcu ve 8 mürettebatın olduğu açıklandı. Hükümet yetkilileri en az 1 yolcunun kazadan sağ kurtarıldığını duyurdu.

Pakistan medyası Airbus A320 tipi uçakta 99 yolcu ve 8 mürettebat olduğunu aktardı, PIA sözcüsü de bunu doğruladı. Uçağın inişten dakikalar önce, yoğun bir yerleşim yeri olan Jinnah Garden bölgesine düştüğü açıklandı.

Yerel basında yer alan haberlerde Pakistan ordusunun olay yerine gittiği ve yerel yönetimle irtibat halinde olduğu belirtildi. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf ve videolarda görgü tanıkları bazı binaların olduğu bölgeden koyu siyah dumanlar çıktığını söyledi.

MUCİZE YAŞANDI

Pakistan hükümeti kazada en az 1 yolcunun sağ kurtarıldığını açıkladı.

Pakistan Sivil Havacılık Kurumu 15 yıllık uçağın teknik bir sorun yüzünden düşmüş olabileceğini açıklarken, Karaçi Belediye Başkanı Waseem Akhtar, Reuters'a açıklamalarda bulundu. Akhtar, “Şu anda elimizdeki verilere göre kazadan sağ çıkanın olmadığını tahmin ediyoruz. Ama bunun doğrulanması gerek” ifadesini kullandı.

ACİL DURUM ÇAĞRISI YAPMIŞ

Öte yandan pilotun düşüşten önce kule ile irtibata geçtiği ve iki motorun da bozulduğunu söylediği ortaya çıktı.

Havacılık üzerine bilgilerin yer aldığı liveatc.net’te yer alan verilere göre düşüşten önce pilot, “Biz geri dönüyoruz, motorlarımızı yitirdik” dediği duyulurken bundan 12 saniye sonra ise “Mayday” çağrısı yaptığı anlaşıldı.