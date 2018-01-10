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Otopside uyandı

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İspanya'da 3 doktor tarafından “öldü” denilen mahkum otopsiden önce uyandı.

Otopside uyandı

 

İspanya’nın Austrias bölgesindeki bir hapishanede 3 ayrı doktor, Gonzalo Montoya Jimenez adlı mahkumun öldüğüne karar verdi.

Otopsi için hastane morguna gönderilen mahkum, otopsisinden saatler önce uyandı.

Hastane kaynakları; Jimenez'in hayati belirtileri, fark edilemeyecek kadar yavaşladığı için öldüğünün sanıldığını açıkladı.

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