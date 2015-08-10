Otokopter arabalar 10 yıl sonra Rusya semalarında

Sputnik Türkiyenin İzvestiya gazetesinin haberine dayandırdığına göre, uçan arabanın kanatları diğer kanatlardan farklı olacak, arabanın kasasının dışına taşmayacak şekilde 4 adet pervaneden oluşacak. Henüz örneğini...

Sputnik Türkiyenin İzvestiya gazetesinin haberine dayandırdığına göre, uçan arabanın kanatları diğer kanatlardan farklı olacak, arabanın kasasının dışına taşmayacak şekilde 4 adet pervaneden oluşacak. Henüz örneğini oluşturamadıkları ancak bu arabanın kötü yollar ve Rusyanın geniş topraklara sahip olmasıyla ilgili sorunları çözeceği belirtildi. Araba iki kişilik olarak tasarlandı. 4 metre uzunluğu ve 2 metre genişliğindeki uçak arabanın ağırlığı yaklaşık bir ton olacak ve 5 vitesli 2 litre hacimli benzin motor kullanılacak.

Uçmak için yatay yerleştirilmiş vida-çarklar kullanılacaktır. Ön sağ ve sol tarafta iki küçük pervane ve arka tarafta ters yönde dönen iki büyük eş eksenli pervaneler yer alacak. Elektrik motoru elektriği içten yanmalı motoru harekete geçiren jeneratörden alacak, ağdan şarj yapılmayacak. Motorların durması halinde yüksek kapasiteli bataryalar acil iniş yapmaya yardımcı olacak. Maksimum uçuş yüksekliği 3 kilometre, çalışma yüksekliği 2 kilometre olacak. Uçuş uzmanları Otokopter aracın gelişmiş motorlar ortaya çıktığında yani 10 sene sonra ancak gökyüzünde uçabileceğini tahmin ediyorlar.