Ördek kovalarken göle düşen köpek kurtarıldı

ABD, ördek kovalarken göle düştüğü bildirilen köpeği konuşuyor.

Ohio eyaletine bağlı Franklin Township’te üzeri buz kaplı gölde mahsur kalan Maggie isimli köpeğin sesini duyanlar itfaiyeyi aradı.

Olay yerine kısa süre içinde varan ekipler, kurtarma çalışmalarına başladı.

Kurtarma operasyonu yerel saatle 10.00 sıralarında gerçekleştirildi.

Soğuk havaya rağmen göle atlayan ve dakikalarca mücadele eden itfaiye eri, mahsur kalan köpeği bata çıka kurtardı.

İtfaiye ekipleri, Maggie'nin ördek kovalarken göle düşmüş olabileceğini ifade etti.

İtfaiyeci Kyle Keeler tarafından kurtarılan köpeğe ilk müdahale ise Doktor Blake Olson tarafından yapıldı.

Köpeğin sadece ıslandığı ve korktuğu ifade edildi. Sağlığının iyi olduğu açıklandı.