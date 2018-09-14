banner107
29 0
Kahvede de fırsatçılık!
Kahvede de fırsatçılık!
155 0
Darbeyi Anlatan En İyi 10 Kitap
Darbeyi Anlatan En İyi 10 Kitap
19 0
Dürüst’e para cezası
Dürüst’e para cezası
114 0
Ürkütücü ikizlerin sıradışı hikayesi
Ürkütücü ikizlerin sıradışı hikayesi
83 0
Çevre Koruma Dairesi, St. Hilarion Bölgesinde temizlik yaptı
Çevre Koruma Dairesi, St. Hilarion Bölgesinde temizlik yaptı
12 0
Vudalı Kupası, Ozanköy'ün
Vudalı Kupası, Ozanköy'ün
227 0
Okunması Gereken 20 Klasik
Okunması Gereken 20 Klasik
66 0
banner82
banner147

Önce yazdı, sonra öldürdü!

banner27

ABD'de işlenen bir cinayet ülkenin gündemine oturdu. 7 yıl önce 'Kocanızı nasıl öldürürsünüz' adlı yazı kaleme alan bir roman yazarı, kocasını öldürdüğü şüphesiyle tutuklandı.

Önce yazdı, sonra öldürdü!
banner192

ABD’nin Portland kentinde yaşayan Daniel Brophy, Haziran ayında çalıştığı okulda silahla vurularak öldürüldü. 63 yaşındaki adamın ölümüyle ilgili soruşturma 3 aydır sürerken, geçtiğimiz günlerde çarpıcı bir gelişme yaşandı.

Brophy’nin katil zanlısı olduğu şüphesiyle 27 yıllık eşi Nancy Crampton Brophy tutuklandı. Nancy ile ilgili şok edici detay ise ABD basınının gündemine oturdu.

Daniel Brophy

Daniel Brophy

The Wrong Husband’ın da (Yanlış Koca) aralarında olduğu bir dizi romanın yazarı olan 68 yaşındaki kadın, ‘cinayet geliyor’ denebilecek yazılar kaleme almış.

Kitaplar dışında blog yazıları da yazan Nancy, 2011 yılında ‘How to Murder Your Husband’ (Kocanızı nasıl öldürürsünüz?) başlıklı bir denemeye imza atmış.

The Wrong Husband kitabı.

The Wrong Husband kitabı.

Yazıda, zehirlemeden kiralık katile kadar birçok seçeneği değerlendiren Nancy’nin, 7 yıl sonra bunu gerçekleştirmesi ABD’de şok etkisi yarattı.

Kadının önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.