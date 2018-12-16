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Önce öldürdü, sonra baygın taklidi yaptı

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Önce öldürdü, sonra baygın taklidi yaptı
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İngiltere, baygın taklidi yapan bankacıyı konuşuyor.

7 yaşındaki Zahid Naseem, önce anlaştığı eskortla birlikte dolaştı.

29. doğum gününü kutlayan kadınla birlikte içki ve uyuşturucu kullandı.

Sonra da Christina Abbotts’ı bir eve götürdü ve…Bulduğu bir tokmakla defalarca vurarak genç kadını öldürdü.

İki çocuk babası bankacı, polis geldikten sonra iki buçuk saat boyunca baygın taklidi yaptı.

Sözde baygınlıktan sonra uyandığında ise polise “Kuzuların Sessizliği’ndeki aşırı psikopatlardan biri değilim” dedi.

Mayıs ayında yaşanan olayla ilgili bütün bu detaylar, süren davanın bu haftaki duruşmasında ortaya çıktı.

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