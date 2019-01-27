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Ölüyle selfie çeken mezarcının başı dertte

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Irak’ta gömmeden önce ölüyle selfie çeken mezarcının fotoğrafının sosyal medyada paylaşılması üzerine mezarcı hakkına dava açıldığı bildirildi

Ölüyle selfie çeken mezarcının başı dertte
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Irak’ın güneyindeki Necef kentinde mezarcı Ali Amye’nin ölü yıkanırken çektiği selfie’yi paylaşması ülkede tepkilere neden oldu.

Necefli bir avukat, ölü insanların mahremiyetine saygısızlık yaptığı gerekçesiyle mezarcı hakkında dava açtı. Mezarcı Amye’nin ölülere saygısızlık yaptığı gerekçesiyle görevine son verilmesi isteniyor.

Olayın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Amye ise söz konusu fotoğrafın bir yıl önce çekildiğini ve fotoğraftaki şahsın ölü olmadığını, hala hayatta olan bir arkadaşı olduğunu ileri sürdü.

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