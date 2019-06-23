Ölen kocasının maketiyle dünya turuna çıktı

Avusturyalı 50 yaşındaki Michelle Bourke, 30 yıllık eşini kaybedince, duyanları şaşkına çeviren bir eyleme imza attı.

Bourke, birlikte dünyayı gezmeyi hayal ettiği eşinin maketini yaptırarak uzun bir yolculuğa çıktı. Eşinin maketini katlayarak çantasına koyan çılgın kadın, yolculuklarda eşi için bilet alıyor ve gittiği her yerde muhakkak eşinin maketiyle birlikte poz veriyor.

Avusturya'da yaşayan Michael Bork isimli kadın, 30 yıllık eşini 3 yıl önce kaybetti.

Bourke, kocası ölmeden önce birlikte çıkmayı planladıkları dünya turu hayallerinin yarım kalmasını istemedi ve görenleri şaşkına çeviren bir şey yaptı.

Acılı kadın, tüm gücünü toplayarak kamyon sürücülüğünden emekli eşi Paul Bourke'un kartondan maketini yaptı.

Ölen eşinin maketiyle tüm dünyayı gezen kadın, eşi ölmeden önce birlikte belirledikleri rotaya sadık kalmaya da özen gösterdi.

Kocasının düğün günü çekilmiş bir fotoğrafını maket yaptıran Bourke, eşinin maketi ile New York, Las vegas, San Francisco, Bangkok, Londra, Edinburgh, Dublin, Paris, Singapur başta olmak üzere pek çok şehri gezdi.

Maketi taşıyamayacağı durumlarda katlayıp çantasına koyan 50 yaşındaki Bourke, bazı yolculuklarında fazladan bilet alarak maketi yanına oturtuyor.

Bourke, yolculuklarda hırpalanan maketi yeniletmeyi düşünüyor...

Ayrıca ölen eşinin maketiyle verdiği bütün pozları kitaplaştırdı.