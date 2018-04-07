Ölen balinanın midesinden 29 kilo atık çıktı

Deniz ve okyanus canlılarını tehdit eden plastik mezarlık

İspanyol devlet yetkilileri, ülkenin güney sahilinde ölü bulunan bir ispermeçet balinasının 29 kilo plastik atık yuttuğu için telef olduğunu bildirdi. 10 metre uzunluğunda ve altı ton ağırlığındaki hayvanın otopsisini yapan araştırmacılar, balinanın sindirim sisteminde çokça plastik poşet, balık ağı ve konserve kutusu buldklarını belirtti. Diğer taraftan, deniz canlısının ölümü, pollitikacıların deniz ve okyanuslardaki plastik atıklara karşı bir kampanya başlatmasını sağladı.

Geçen Şubat ayında, 10 metre uzunluğunda ve ağırlığı altı tondan fazla olan genç bir erkek ispermeçet balinası ölü olarak, İspanya’nın Murcia şehrine bağlı Cabo de Palos kıyılarına vurdu.

Hayvanının otopsisini yapan El Valle Doğal Yaşam Merkezi kuruluşundaki uzmanlar, dev deniz canlısının yuttuğu plastik maddeleri sindiremediği için öldüğünü açıkladı.

Hayvanın resmi ölüm nedeni, midenin iç tabakasını enfeksiyonu olarak bilinen “peritonit” olarak açıklanırken, genç balinanın sindirim sistemi organlarından 29 kilo ağırlığında pastik poşet, su şişesi, konserve kutusu, balık ağı gibi maddeler çıkarıldığı ifade edildi.

Bölgedeki doğal çevreyi korumakla yükümlü yetkili Consuelo Rosauro, The Telegraph'a yaptığı açıklamada “Birçok deniz hayvanı, çöplere hapsolmuş durumda ya da ölümüne neden olan büyük miktardaki plastiği yutuyor” açıklamasını yaptı, deniz ve okyanuslardaki kirliliğin küresel ekosistemi bozarak, dünyadaki yeni çevre krizlerine zemin hazırladığını söyledi.

Olayın ardında Murcia Belediyesi ve Avrupa Çevre Derneği(EEA) ile işbirliği yaparak ülkenin 11 sahilindeki atıkların temizlenmesi için bir proje yaptıklarını duyurdu.

Ortalama yaşam süresi 70 yıl olan ispermeçet balinasına Arktika(Kuzey kutup dairesinin üzerinde bulunan bölge) hariç, dünyadaki birçok deniz ve okyanusda rastlanabiliyor.

Türkiye denizlerinde de daha önce görülen bu deniz hayvanı, daha önce WWF tarafından risk altında bulunan türler kategorisinde açıklanmıştı.