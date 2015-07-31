'Ölen 18 aylık Filistinli bebekten İsrail sorumludur'

Filistinli gruplardan Hamas ve Fetih, Yahudi yerleşimcilerin, Batı Şeria’da Filistinlilere ait evi ateşe vermesi sonucu bir bebeğin hayatını kaybettiği saldırıya sert tepki göstererek, saldırının sorumluluğunun İsrail hükümetine...

Filistinli gruplardan Hamas ve Fetih, Yahudi yerleşimcilerin, Batı Şeria’da Filistinlilere ait evi ateşe vermesi sonucu bir bebeğin hayatını kaybettiği saldırıya sert tepki göstererek, saldırının sorumluluğunun İsrail hükümetine ait olduğunu belirtti.

Fetih Hareketi Sözcüsü Ahmed Asaf tarafından yapılan yazılı açıklamada, “insanlık suçu” olarak nitelendirilen saldırının sorumluluğunun, Başbakan Binyamin Netanyahu ile hükümetine ait olduğu belirtilerek, “Yahudi yerleşimcilerin önde gelenlerinin Filistin halkına yönelik tahrikleri, bu sabah meydana gelen korkunç hadiseyle sonuçlandı. Bu kişiler, zaten Netanyahu hükümetinde yer alıyor” ifadelerine yer verildi.

Uluslararası toplum, BM ve Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin gerçek bir sınavla karşı karşıya olduğu belirtilen açıklamada şöyle denildi:

“Söz konusu kurumlar, ya hak ve adaletin yanında yer alarak suçluların yargı önüne çıkarılması ve İsrail işgaline son verilmesi konusunda adım atarlar ya da sözlü kınamalarla yetinerek suç karşısında sessiz kalıp terörün yanında yer alırlar.”

HAMAS’TAN SERT TEPKİ

Hamas’tan yapılan yazılı açıklamada da bir bebeğin yanarak ölmesine yol açan saldırı “iğrenç bir suç” sözleriyle nitelendirilerek, “Bu saldırıdan, aralarında masum çocukların da bulunduğu Filistinlilerin öldürülmesini teşvik eden İsrail hükümeti ve işgal yönetimi sorumludur” denildi. Gelinen aşamada “İsrail ordusu ve Yahudi yerleşimcilerin, her yerde direnişin meşru hedefi haline geldiği” ifadelerine yer verilen açıklamada, direniş gruplarına, işlenen suça uygun ölçüde karşılık verilmesi çağrısında bulunuldu.

Hamas’ın Batı Şeria’daki sözcüsü Hüsam Bedran da saldırının karşılıksız bırakılmayacağını belirterek, “Ali Devabişe’nin öldürülmesi alçak bir suçtur ve haklımız ile direniş güçlerimizin bu duruma istisnai bir yanıt vermesi gerekir” diye konuştu.

NETANYAHU: HER YÖNÜYLE TERÖRİST EYLEMİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kundaklama olayını “Her yönüyle bir terörist eylemi” olarak nitelendirdi.

‘GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİ ARTTIRIN’

İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot, Yahudi yerleşimcilerin düzenlediği saldırının ardından Filistinliler tarafından gelecek muhtemel tepkilere karşı güvenlik önlemlerinin artırılması talimatı verdi.

Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, twitter hesabından yaptığı açıklamada, talimatın, durum değerlendirmesi yapmak için Şabak (iç istihbarat birimi) Direktörü Yoram Cohen ile diğer güvenlik yetkililerinin katılımıyla düzenlenen özel bir toplantıda verildiğini ifade etti.

Yahudi yerleşimcilerin, Nablus kentinin güneydoğusundaki Duma beldesinde Filistinlilere ait evi ateşe vermesi sonucu Ali Devabişe isimli bir bebek hayatını kaybetmiş, anne ve babası ise yaralanmıştı.

AA