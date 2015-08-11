Öldürdükten sonra asitte eritmek istediler!

Toulouse Savcısı Pierre-Yves Couilleaunun açıklamasına göre üçü de bir lisede yüksek matematik öğrencisi olan ve okulun en başarılı öğrencileri arasında gösterilen Taha ve Zekeriya adlı Kuzey...

Toulouse Savcısı Pierre-Yves Couilleaunun açıklamasına göre üçü de bir lisede yüksek matematik öğrencisi olan ve okulun en başarılı öğrencileri arasında gösterilen Taha ve Zekeriya adlı Kuzey Afrika asıllı gençlerle Vietnam asıllı genç, uyuşturucu sattıkları Eva Bourseau adlı 24 yaşındaki sanat tarihi öğrencisi kadının kendilerine olan 5 bin euroluk borcunu ödemesi için 26 Temmuz akşamı kadının evine gitti.

Üç öğrenci kadının parayı veremeyeceğini söylemesi üzerine ellerinde muşta ve levyelerle kadını vahşice döverek öldürdüler.

2013 yılına kadar televizyonlarda yayınlanan popüler Breaking Bad dizisinden esinlenen katiller, getirdikleri plastik bir konteynerin asitle doldurarak öldürdükleri kadının cesedini asidin içinde eritmek istediler.

Breaking Bad adlı dizinin söz konusu sahnesinde, dizinin ana karakteri olan Walter White eski öğrencisi Jesse Pinkmana bir cesedi plastik bir konteynerde yok etmesi gerektiğini söyleyerek konteynerin içine asit boşaltmıştı.

Katiller hemen her gün eve gelerek cesetten yayılan kokuları bastırmak için daireye bolca oda spreyi sıktılar.

Olay kızından haber alamayan anne Eva Bourseaunun annesinin daireye gelmesiyle ortaya çıktı.

Üç genç vahşice cinayet işlemek ve cesedi sıra dışı bir yöntemle yok etmekten ömür boyu hapis talebiyle yargıç karşısına çıkacak.

DHA