Okyanus ortasında kan donduran infaz

Fiji'de unutulan bir cep telefonundan çıkan görüntü izleyenleri şoke etti.

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Pasifik Okyanusunun güneyindeki ada ülkesi Fijide takside unutulan bir cep telefonunda bulunan 6 dakika 58 saniyelik video, dört kişinin açık denizde öldürüldüğü bir olayı ortaya çıkardı.

Polis olaydan, geçen yıl Fijinin başkenti Suvadaki bir takside bulunan videonun internete yüklenmesiyle haberdar oldu.

New York Timesın haberine göre, 2012 ya da 2013 yılında kaydedildiği tahmin edilen videoda, alabora olmuş küçük bir ahşap tekneden denize düşmüş silahsız dört kişinin onları çevreleyen bir dizi balıkçı teknesinden açılan ateşle öldürüldüğü görülüyor.

Denizdeki son kişinin öldürülmesinden önce, teknelerden birinden Vur, vur, vur! diye bağırıldığı duyuluyor.

Kırk el silah sesi duyulan videonun sonunda tekne mürettebatı selfie çekerek, kutlama yapıyor.

Henüz kurbanların kimliği ve tam olarak nerede öldürüldükleri bilinmiyor.

Videoyu izledikten sonra Tayvana ait bir balıkçı teknesinin olayla bağlantısı olduğunu düşünen ve söz konusu teknenin sahibini sorgulayan Tayvanlı yetkililer, tekne kaptanından kayda değer bir bilgi elde edemediklerini söyledi ve olayın Başarısızlıkla sonuçlanmış bir korsanlık girişiminin parçası olduğuna inandıklarını dile getirdi.