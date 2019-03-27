Okula bomba yağmuru

Esad rejimi İdlib'de okulu vurdu. İlk belirlemelere göre 2 öğrenci hayatını kaybetti, 5 öğrenci yaralandı

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve İran destekli yabancı terörist grupların "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içinde bulunan Şeyh İdris köyündeki okula düzenlediği havan topu saldırılarında ilk belirlemelere göre 2 öğrenci yaşamını yitirdi, 5 öğrenci yaralandı.

Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Rejim ve destekçileri, İdlib'in Han Şeyhun ilçesine ve Temaniye beldesi ile Şeyh İdris köyüne, Hama'da Kefer Zita ve Latamine ilçesi ile Lahaya, El Huveyiz ve El Şeria köyüne sabah saatlerinden itibaren havan topu saldırıları düzenliyor.

Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların, Soçi mutabakatını ihlal ederek, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" içindeki sivil yerleşimlere bu yıl başından itibaren yaptıkları hava ve kara saldırılarında en az 175 sivil hayatını kaybetti, 480'den fazla sivil yaralandı.