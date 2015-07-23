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Öğretmen, öğrencilerine elektrik şoku uygulamış

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62 yaşındaki Josef S. adlı elektronik öğretmeni, 2013 yılı Ekim ayında meslek okulunda elektriğin insan vücuduna verebileceği zararları göstermek için öğrencilerine elektrik çarptırmış. Öğretmen, muz fişi denilen fişleri beş...

Öğretmen, öğrencilerine elektrik şoku uygulamış
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62 yaşındaki Josef S. adlı elektronik öğretmeni, 2013 yılı Ekim ayında meslek okulunda elektriğin insan vücuduna verebileceği zararları göstermek için öğrencilerine elektrik çarptırmış. Öğretmen, muz fişi denilen fişleri beş öğrencisinin ellerine verip, cihaza on kat fazla güçle elektrik yüklemiş. Bilirkişi, kablolardan öğrencilere 250 volta kadar elektrik geçmiş olabileceğini duruşmada belirtti. Duruşmada, olay sonrası bir öğrencinin elektrik yanığından hastaneye kaldırıldığı, diğerlerinin de o olaydan beri baş ağrısı ve baş dönmesi gibi değişik sorunlarla savaştığı ifade edildi.

IRKÇI HAKARETLER YAPMIŞ

Savcı Michael Imhof, sanık öğretmenin Çek kökenli bir öğrenciye aşağılık soy gibi ırkçı küfürler ettiğini, sarışın bir öğrenciye de temiz ırk diye nitelendirdiğini belirtti.

Lorenz-Kaim-Schule adlı okulun yönetimi, öğretmen Josef S.yi zorunlu izine gönderirken, öğretmenin bir yıldan fazla hapis cezası alması durumunda emeklilik haklarının elinden alınmasının söz konusu olduğu vurgulandı.

Öğretmen, duruşmalar başlamadan önce kurbanlarından birisine 2 bin Euro acı parası ödemek zorunda kalmıştı. Öğretmenle ilgili kararın önümüzdeki günlerde verileceği Bild gazetesindeki haberde yer aldı.

 DHA DIŞ HABER –

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