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Obruk Gölü üzerindeki gizemli Maya piramidi El Castillo

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Meksika’nın Yucatán eyaletinde yer alan Chichen Itza antik şehrinde bulunan Kukulkan piramidi, 'El Castillo' olarak da adlandırılıyor.

Obruk Gölü üzerindeki gizemli Maya piramidi El Castillo

Tapınak kısmı dahil yüksekliği 30 metre olan El Castillo’nun taban boyutu ise 55,3 metre.

Bu boyutuyla Maya tapınaklarının en büyüğü olan yapı, aynı zamanda son inşa edilen tapınak olma özelliğini de taşıyor.

Maya Uygarlığı döneminde M.S 8-12. yüzyıllarda 9 katlı olarak inşa edilen ‘El Castillo’, dört tarafındaki 91’er basamaklı merdivenle tepe noktasındaki tapınağa ulaşılabilinecek şekilde inşa edilmiş.

Bu rakamlar da tesadüfü değil ve piramitte yılın günleri ve ayları, basamakların ve terasların sayısıyla temsil edilmekte.

Merdivenlerin dört tarafta da olmasının dört mevsime gönderme yapmak için tasarlandığı tahmin ediliyor.

El Castillo’yu ilginç kılan diğer özellikler ise şöyle: Kuzey’deki basamakların iki yanında bulunan büyük tüylü yılan başı heykelleri yılın belirli zamanlarında form değiştiriyor.

İlkbahar ve sonbahar gündönümlerinde, basamaklı katların köşesinden kuzey yönündeki basamaklara vuran gölge, güneşin hareketiyle birlikte yavaş yavaş, alt taraftaki yılan başı heykeline kadar yukarıdan aşağı uzanan bir yılan görünümü veriyor.

Mayalar döneminde, Kukulcan (tüylü yılan) tanrısının bu şekilde yılda iki kere yeryüzünü ziyarete geldiğine inanılıyordu.

2015'te bölgede araştırma yapan arkeologlar, Kukulkan piramidinin bölgede yaygın olarak bulunan ve Mayalar tarafından kutsal kabul edilen bir obruk gölü üzerine kurulduğunu keşfetmişti.

Sıradışı bir deneyim yaşamak isteyen dalgıçlar da bölgeyi ziyaret edenler arasında.

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