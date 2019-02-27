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Obez sıçan rögar kapağına sıkıştı

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Almanya'nın Bensheim kasabasında rögar kapağına sıkışan aşırı kilolu bir sıçan kurtarıldı. Yaklaşık 25 dakika süren kurtarma operasyonuna itfaiye ve hayvan kurtarma ekiplerinin yanı sıra bir grup gönüllü katıldı.

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Obez sıçan rögar kapağına sıkıştı
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Kışın vücudu yağlandığı ve baseni genişlediği için kapağın deliğine sıkıştığı belirtilen hayvan kurtarıldıktan sonra yeniden kanalizasyona bırakıldı. Adı açıklanmayan küçük bir kız çocuğunun Pazar günü sıçanın yardım çığlıklarını duyarak Rhein Neckar adlı yerel hayvan kurtarma ekibini aradığı belirtiliyor.

 

Hayvanın kurtarılması sosyal medyada farklı yorumlara neden oldu. Bazı yorumlarda, ‘herkesin kurtulmak için çaba harcadığı bir hayvanın kurtarılması için neden kalabalık bir ekibin seferber edildiği’ sorgulanırken kullanıcıların çoğu, görevlilerin çabasını övdü.

Bazı sosyal medya kullanıcıları görevlilerin çabasını kutladı.

Rhein Neckar’dan Michael Sehr, “Nefret edilen hayvanlar bile saygıyı hak ediyor” dedi. Sıçanın sıkıştığı delikten çıkarılmasından sonra hayvan kurtarma ekibini arayan kız çocuğu, görevlilere kendi çizdiği, üzerinde “Danke” (teşekkür ederim) yazan etrafı kalplerle çevrili bir sıçan resmi hediye etti.

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