Obamadan Türkler vurgusu

ABD Başkanı Barack Obama, IŞİDi yenmek için iç savaşı yaşayan Suriyede siyasi bir geçişin önemini vurgulayarak, Türkler, Ürdünlüler ve diğerleriyle birlikte sadece IŞİDin etkili olduğu çevreyi...

ABD Başkanı Barack Obama, IŞİDi yenmek için iç savaşı yaşayan Suriyede siyasi bir geçişin önemini vurgulayarak, Türkler, Ürdünlüler ve diğerleriyle birlikte sadece IŞİDin etkili olduğu çevreyi küçültmeye çalışmıyoruz, aynı zamanda Suriyeye sınırdan giren yabancı savaşçı akışını durdurmak için bir ortam oluşturmaya çalışıyoruz dedi.

İngiliz yayın kurumu BBCye özel mülakat veren Obama, İngiltere Başbakanı David Cameronın sadece IŞİD karşıtı koalisyonda değil, bütün güvenlik konularında ABDnin önemli bir ortağı olduğunu belirterek, Cameron hükümetini yüzde 2lik savunma bütçesine bağlı kaldığı için kutlamak istiyorum çünkü Birleşik Krallıktan daha önemli bir ortağımız yok ifadelerini kullandı.

Suriye konusunda İngiltere ile yakından istişarelerde bulunduklarını kaydeden Obama, şöyle devam etti:

İngiltere, DAEŞ ile mücadele eden 60 ülkeli koalisyonun önde gelen bir üyesi. Türkler, Ürdünlüler ve diğerleriyle birlikte sadece DAEŞin etkili olduğu çevreyi küçültmeye çalışmıyoruz, aynı zamanda Suriyeye sınırdan giren yabancı savaşçı akışını durdurmak için bir ortam oluşturmaya çalışıyoruz. Bu konuda bir ilerleme kaydettik ama daha fazlasını yapmamız lazım, bu anlamda İngilterenin katılımı yardımcı olacaktır. Ancak bunun ikinci kısmı, Esadi, Rusları ve İranlıları bölge daha uzun ve kanlı bir çatışmaya sürüklenmeden Suriyede siyasi bir geçiş yaşanması gerektiğinin farkına varmaya itmektir.

İRAN ANLAŞMASININ KABUL EDİLECEĞİNDEN EMİN



İranla varılan nükleer anlaşmaya ilişkin açıklamalarda da bulunan Obama, bu anlaşmayla İranın nükleer silah edinme yollarının kapatılmış olduğunu vurgulayarak, İranın bu anlaşma karşılığında dondurulan kaynaklarının yeniden kullanıma açılacağını ve bunun da ekonomiyi yeniden inşa etmelerini sağlayacağını belirtti. Obama, İran anlaşmasının ABD Kongresinde kabulüne ilişkin ise anlaşmanın kabul edeceği konusundan emin olduğunu dile getirdi.

Obama, İngilterenin Avrupa Birliği (AB) üyeliği konusunda da İngilterenin birlik içerisinde kalmasının dünya sahnesindeki etkisi için önemli olduğunu ifade etti.

İngilterenin içinde olduğu bir ABnin daha fazla güven verdiğini söyleyen Obama, Birleşik Krallıkın dünyadaki etkisinin devam etmesini istiyoruz. Çünkü paylaştığımız değerlerin doğru değerler olduğuna inanıyoruz. Sadece kendimiz için değil, Avrupa ve tüm dünya için de dedi.

İSTEYİP DE YAPAMADIĞI KONU: SİLAH GÜVENLİĞİ YASASI



Gelecek yıl kasım ayında yapılması planlanan ABD Başkanlığı seçimlerinin hatırlatılması ve tamamlanmamış bir işinin olup olmadığının sorulması üzerine ABD Başkanı Obama, ırkla ilgili ülkede yaşanan gerginliklere ve silah güvenliği yasasına değindi.

Başkanlığı döneminde ırkla ilgili konuların tamamen çözümleneceği konusunda bir söz vermediğini kaydeden Obama, ancak ırkla ilgili gerginliklere karşın ABDnin daha çeşitli ve daha hoşgörülü bir yer haline geldiğini vurguladı.

Başkanlığı döneminde isteyip de gerçekleştiremediği konunun silah güvenliği yasası olduğunu dile getiren Obama, Eğer 11 Eylül saldırılarından bu yana terörizm sonucu ölen Amerikalıların sayısına bakarsanız bunun 100den az olduğunu görürsünüz. Eğer ABDde silahlı şiddet olayları sonucu ölenlerin sayısına bakarsanız, on binlerce kişinin hayatını kaybettiğini görürsünüz. Bu sorunu çözememek bize üzüntü veriyor. Ancak bu da kalan 18 ayımda bu sorunu çözmeye çalışmayacağım anlamına gelmiyor diye konuştu.

AA

