Dünya Haberleri  Obamadan Suriye ordusu da olsa vurun emri haberi Eğit-donat programı çerçevesinde Türkiyede eğitildikten sonra Suriyeye gönderilen 54 Suriyeli muhalif, El Kaide bağlantılı El Nusra tarafından saldırıya uğradı. Komutanları...

Dünya Haberleri  Obamadan Suriye ordusu da olsa vurun emri haberi

ABD Başkanı Barack Obama, "eğit donat" programına katıldıktan sonra Suriye'ye dönen muhalif savaşçıları, DAEŞ ve olası Esed rejimi saldırılarından, hava operasyonlarıyla korumak için emir verdi. Amerikan Wall Street Journal'ın haberine göre, bu çerçevede ABD savaş uçakları geçen cuma eğitim programına katılanları hedef alan gruplara hava saldırıları düzenledi. ABD'nin Suriye'de terör örgütü DAEŞ'e karşı savaşmak için eğittiği muhaliflere, Esed ordusunun saldırıcağı ihtimali göz önünde bulundurulmuyor. Ancak "eğit-donat" çerçevesinde eğitilen muhalif savaşçılara, Esad rejiminin müdahale etmesi durumunda, ABD anında karşılık verecek. "VURDUK, YİNE VURURUZ" Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü Alistair Baskey, ülkesinin eğitim verdiği muhalif savaşçıları korumaya kararlı olduğunu, geçtiğimiz cuma günü ABD'nin havadan verdiği desteğin bunun örneği olduğunu söyledi. Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesinin Malikiye köyünde bulunan karargahı geçtiğimiz çarşamba günü hedef alan El Nusra Cephesi "eğit-donat" programına katılan Suriyeli Türkmen komutan Nedim Hasan ve ona bağlı 18 muhalif savaşçıyı kaçırmıştı. GERİYE 6 SAVAŞÇI KALDI El Nusra Cephesi bir gün sonra da programa katılan 8 muhalifi daha rehin almıştı. Çıkan çatışmadaysa "eğit donat" programına katılanlardan 5'i ölürken, 16'sı yaralanmıştı. İlk "eğit-donat" programına katılan 54 muhalif savaşçıdan sadece 6'sı kurtulabilmişti. El Kaide'nin Suriye kolu olarak savaşan El Nusra Cephesi, kaçırdığı savaşçıları ABD ajanı olarak nitelendirdi. El Nusra Cephesi ABD ile birlikte Türkiye'nin de terör listesinde yer alıyor. (NTV)

Eğit-donat programı çerçevesinde Türkiyede eğitildikten sonra Suriyeye gönderilen 54 Suriyeli muhalif, El Kaide bağlantılı El Nusra tarafından saldırıya uğradı. Komutanları dahil 28 savaşçı kaçırılırken, 5i çatışmalarda öldürüldü. ABD,Türkiye ve Ürdünün eğittiği muhalifleri korumak için Obama adım attı. Muhalifleri korumak için DAEŞ ve gerekirse Esad güçleri vurulacak.