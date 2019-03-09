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O köpekbalıklarını bekliyordu ama

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Güney Afrika'nın Port Elizabeth Limanı'nda mavi derinliklerde eşine az rastlanır bir olay yaşandı. Su altı fotoğrafları çekmek isteyen dalgıç Rainer Schimpf, kendini bir anda devasa balinanın ağzında buldu.

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O köpekbalıklarını bekliyordu ama
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Güney Afrika’da 15 yıldır dalış turu operatörlüğü yapan 51 yaşındaki Rainer Schimpf, geçtiğimiz ay fotoğraf çekmek için daldığı mavi sularda dehşeti yaşadı.

Port Elizabeth Limanı’nda bulunan dalgıç Schimpf, kendini bir anda 30 ton ağırlığındaki balinanın ağzında buldu. Balina, Schimpf’i ağzındaki diğer balıklarla birlikte dışarı fırlattı.

O anları bölgedeki fotoğrafçı Heinz Toperczer tarafından ölümsüzleştirilirken, Schimpf o an yaşadıklarını The Sun’a anlattı.

Schimpf, “Yem topu atmıştım, bir köpekbalığını fotoğraflamaya çalışıyordum ve bir anda etraf karardı, bir baskı hissettim. Kalçam üzerindeki baskıyı hissedebiliyordum, böyle bir durumda korku için zaman yok. İçgüdünü kullanmak zorundasın” dedi.

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