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O dünyanın en büyüğü

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ABD'li bir dalgıç ekibi, bugüne dek tespit edilen en iri büyük beyaz köpekbalığıyla birlikte yüzüp, dalışlarını fotoğraflamayı başardı.

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O dünyanın en büyüğü
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Hawaii açıklarındaki dalışta, dalgıçlardan bazıları köpekbalığına dokunacak kadar yaklaştı. 6 metre uzunluğunda ve 2.5 ton ağırlığında olduğu tahmin edilen köpekbalığının, 20 yıl önce araştırmacılar tarafından etiketlenen ve Deep Blue (Derin Mavi) adı verilen köpekbalığı olduğu sanılıyor.

 Dalgıçlar neye uğradıklarını şaşırdı… O dünyanın en büyüğü!

Deep Blue’nun bölgeye ölü bir ispermeçet balinasının kokusunu alarak geldiği belirtiliyor. Dalgıçlardan Ocean Ramsey, Honolulu Star Advertiser gazetesine yaptığı açıklamada, büyük beyaz köpekbalığı geldiğinde kaplan köpekbalıklarının beslenmelerini görüntülediklerini söyledi.

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Ramsey, “Birkaç kaplan köpekbalığı gördüğümüz sırada geldi ve tüm diğer köpekbalıkları kaçtı, sonra teknemize sürtünmeye başladı. Büyük, güzel, nazik bir dev teknemizi kaşınmak için kullanıyordu. Güneşin doğuşuyla birlikte açılmıştık ve günün büyük kısmında bizimle birlikte kaldı” dedi.

Köpekbalığının hamile olabileceği belirtiliyor.

Köpekbalığının hamile olabileceği belirtiliyor.

Ramsey, köpekbalığının şaşırtıcı derecede geniş olduğunu ve hamile olabileceğini belirtti. Deep Blue’nun 50 yaşında olduğu sanılıyor.

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