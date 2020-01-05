Norveç tarihinin en sıcak kış günü

Norveç’te 3 Ocak günü sıcaklığın 19 derece ile mevsim normallerinin 25 derece üzerinde yaşanması tarihinin en sıcak kış günü olarak kayıtlara geçti

Norveç'in batı kesimleri Ocak başı için sıra dışı günler yaşıyor.

Normalde dondurucu soğukların yaşanması gereken bölgede sıcaklıklar mevsim normallerinin 25 derece üzerine çıktı.

Perşembe günü Sunndalsora köyünde 19 derece ile en yüksek sıcaklık ölçüldü.

Bu, Norveç'te kayıtların tutulmaya başlamasından beri kaydedilen en sıcak Ocak günü oldu.

Ülkede çok sayıda kişi sıcak havanın keyfini çıkarsa da bir yandan da iklim değişikliğinin boyutlarına dair endişe duyuyor.

Denizde yüzdükten sonra basına konuşan ülkenin batısında bulunan Rauma bölgesinin belediye başkanı Yvonne Wold, "Bugün insanlar tişörtleriyle sokağa çıktı. Sıcaklık rekoru kırıldı" dedi ve ekledi:

"İnsanlar normalde Ocak'ın ilk günlerinde kayak yapıyor olurdu. Bugün öyle bir gün olmadı."

Wold, sıcaklığın keyfini çıkarsalar da küresel ısınmaya dair büyük resmin kendilerini endişelendirdiklerini söyledi.

BBC Hava Durumu Bölümü'nden Peter McAward, Sunndalsora'da kayıt altına alınan tüm Ocaklarda ölçülen en yüksek sıcaklığın 17,4 derece olduğunu aktarıyor.

McAward, bunun yalnızca Norveç için değil tüm İskandinavya için, hatta sadece Ocak ayı için değil tüm İskandinavya'daki kış ayları (Aralık, Ocak ve Şubat) için bir rekor olduğunu da ekliyor.

İskandinavya'nın Aralık ayında da mevsim normallerinin üzerinde günler yaşadığını belirten McAward, Sunndalsora köyündeki sıcaklığın etrafındaki coğrafyayla da ilişkili olduğunu söylüyor:

"Rekorun arkasındaki esas neden fön rüzgarıydı."

Fön rüzgarları dağların alt taraflarında oluşan sıcak rüzgar dalgalarına deniyor.

Sunndalsora Norveç'in Aralık (18,3 derece) ve Şubat (18,9 derece) sıcaklık rekorlarını da elinde bulunduruyor.