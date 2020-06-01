Normale dönüşte ülke ülke restoran manzaraları

Dünyanın normalleşme sürecine girdiği bu günlerde, faaliyet izni alan mekanlar bu kez sosyal mesafe kuralına çare bulmak zorunda kaldı. Bazı restoranlar en fazla iki kişilik masa düzeniyle müşteriler arasındaki mesafeyi korumaya çalışırken, bazıları ise daha farklı yöntemler buldu. İşte koruyucu önlemler kapsamında ülke ülke restoranlardan kareler...
Paris, Fransa
Bangkok, Tayland
Essen, Almanya
Renesse, Hollanda
Paris, Fransa
Vilnius, Litvanya
Nizhny Novgorod, Rusya
Roma, İtalya
Renesse, Hollanda
Vilnius, Litvanya
Paris, Fransa