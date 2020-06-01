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Normale dönüşte ülke ülke restoran manzaraları

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Corona virüs önlemleri kapsamında kapatılan restoranlar yavaş yavaş yeni normale dönüyor.

Normale dönüşte ülke ülke restoran manzaraları

Dünyanın normalleşme sürecine girdiği bu günlerde, faaliyet izni alan mekanlar bu kez sosyal mesafe kuralına çare bulmak zorunda kaldı. Bazı restoranlar en fazla iki kişilik masa düzeniyle müşteriler arasındaki mesafeyi korumaya çalışırken, bazıları ise daha farklı yöntemler buldu. İşte koruyucu önlemler kapsamında ülke ülke restoranlardan kareler...

 

Paris, Fransa

 

Bangkok, Tayland

 

Essen, Almanya

 

Renesse, Hollanda

 

Paris, Fransa

 

Vilnius, Litvanya

 

Nizhny Novgorod, Rusya

 

Roma, İtalya

 

Renesse, Hollanda

 

Vilnius, Litvanya

 

Paris, Fransa

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