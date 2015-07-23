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Nil Nehrinde facia!

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Nil Nehrinde bir yük gemisiyle yolcu gemisi çarpıştı. AFPnin haberine göre; Mısır polisi, yük gemisinin kaptan ve kaptan yardımcısını gözaltına aldı. İçişleri Bakanlığının Facebook sayfasından yapılan...

Nil Nehrinde facia!
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Nil Nehrinde bir yük gemisiyle yolcu gemisi çarpıştı. AFPnin haberine göre; Mısır polisi, yük gemisinin kaptan ve kaptan yardımcısını gözaltına aldı. İçişleri Bakanlığının Facebook sayfasından yapılan açıklamada, yolcu gemisindeki 25 yolcudan altısı kurtarılırken, kayıp dört kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Güvenlik ve hastane kaynakları, yolcu gemisinde çok sayıda çocuğun olduğunu ve yaşları belirtilmeyen iki çocuğun hayatını kaybettiğini açıkladı.

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