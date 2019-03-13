Nijerya’da okul çöktü, yüzlerce insan mahsur kaldı

Nijerya'nın en büyük şehirlerinden Lagos'ta 3 katlı bir okul çöktü.

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Yerel medya, enkaz altında aralarında öğrencilerin de bulunduğu 100’den fazla insanın mahsur kaldığını duyurdu. Bakanlık düzeyinde yapılan açıklamada çöken binada bir okulun da olduğu ve bu okulda okuyan öğrencilerin de enkaz altında kaldığı ifade edildi.

Bölge Acil Durum yetkilileri çok sayıda öğrencinin hastaneye sevk edildiğini; aralarında ağır yaralıların da bulunduğunu duyurdu.

Yetkililerden alınan ilk bilgilere göre bölgede devam eden kurtarma çalışmaları sonucu 7’si öğrenci olmak üzere toplam 19 kişinin enkaz altından kurtarıldığı belirtildi.

Enkaz altından kurtarılan bir çocuk böyle görüntülendi.