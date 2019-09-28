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Nijerya'yı sarsan olay

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İşkenceye uğrayan 500 çocuk ve yetişkin bulundu

Nijerya'yı sarsan olay
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Nijerya'dan gelen bir haber uluslararası kamuoyunun gündemine oturdu. Ülkenin kuzeyinde bir binada yüzlerce çocuk ve yetişkin erkeğin zorla alıkondukları, işkenceye ve cinsel istismara maruz kaldıkları ortaya çıktı. Bu kişiler polis baskınıyla kurtarıldı.

Ülkenin kuzeyindeki Kaduna kentinde ihbar üzerine baskın düzenleyen polis, binada zincire vurulmuş yüzlerce erkek çocuk ve yetişkin buldu. Çocuk ve gençlerin işkenceye maruz kaldıkları belirlendi. Bazılarının cinsel istimsara uğradıkları da tespit edildi. Bu kişilerin aç bırakıldıkları da açıklandı.

Çocuk ve gençlerin kuran öğrenmeleri için aileleri tarafindan binaya teslim edildikleri belirtiliyor. Çocuk ve gençler arasında uyuşturucu bağımlılarının da olduğu söyleniyor.

Binanın sahibi ve öğretmen olarak çalıştıkları belirlenen 6 kişi gözaltına alındı. Binadaki çocuk ve yetişkinlerin sayısının 500'ü bulduğu belirtiliyor. Çocukların en küçüğünün 5 yaşında olduğu açıklandı.

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