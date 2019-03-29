New York’ta Yayılan Virüs

Gözler New York’a döndü. Dikkatlerin yoğunlaştığı Rockland County bölgesinde tespit edilen bir virüs nedeniyle bölge yetkilileri telaş içinde hummalı bir aşı girişimine yönelmişken halkın bir kesimin aşıya karşı olması kafaları karıştırdı. Yetkililer durumun ciddi olduğunu belirtirken aşıya direnen kesim ise baskıyı kabullenmeyeceklerini dile getiriyor.

6 bin çocuğun kamusal alana girmesi yasaklandı

2018 yılının sonbaharında okullarda başlayan ve bölge genelinde yayılmaya devam eden virüs yetkilileri hareketlendirdi. Çünkü kısa sayılabilecek bir süre içinde 153 vaka tespit edildi ki bu da bölgeyi teyakkuza geçirmek için yeterli bir sayı oldu.

Çocukların okula gönderilmemesi tavsiyesinde bulunan bölge belediyesinin yetkililerinden Ed Day, 6 bin çocuk için kamusal alana girme yasağı konulduğunu belirtti. Ed Day, önlem almaya devam edileceğini belirtilirken kısa zaman içinde OHAL ilan edileceğini de açıkladı.

Sorun virüsün yayılmasından ziyade bölge halkının tutumu

Buraya kadar her şey yolunda gözüküyor. Bölge yöneticileri bir sağlık krizi ile karşı karşıya… Gerekli görülen önlemler sıralanıyor ve halka tavsiyelerde bulunuluyor. Buradaki sorun ise bölge halkından bir kesimin aşı kararına direnç göstermesi ve bu konuda ısrarcı olacaklarını belirten bölge sakinlerinin tutumu.

Virüsün görüldüğü günden bu yana geçen 26 hafta içinde yaklaşık 17 bin doz kızamık ve kabakulak aşısı yapılmış olmasına rağmen yayılmaya devam eden virüse ilişkin doktorlar aşı olmanın önemi hakkında bir kez daha yerel halkı uyardı. Ancak Rockland bu konuda ne doktorlarla ne de yetkililerle aynı fikirde değil.

OHAL ilan edildi

Salı günü başlayan olağanüstü hal süreci 30 gün boyunca yürürlükte kalacak. Bu süre zarfında, kızamık aşısı yapılmamış 18 yaş altı çocukların, okullar, alışveriş merkezleri, restoranlar ve ibadethane gibi halka açık toplanma alanlarına gitmesi yasak olacak.

Kararı bir basın toplantısında açıklayan Ed Day, vakaların artmaya devam etmesi nedeniyle böylesi bir önlem aldıklarını belirtti. Day ayrıca sağlık ekiplerinin aileleri aşı konusunda teşvik etme çabalarının sekteye uğramış olmasının da kararda önemli bir etken olduğunun altını çizdi.

Karara ve yasağa uymayanlar için dava tehdidi



Day, yasağın uygulanması konusunda da, “Elbette kimse sokaklarda aşı kayıtlarını sorgulamayacak. Bu çok saçma! Ancak bu olağanüstü hal ilanının kurallarına uymadıkları fark edilen ebeveynler, hukuki olarak sorumlu tutulacak” diye konuştu.

Salgın çoğunlukla Ortodoks Yahudi aileleri arasında yayılıyor

Nüfusu 300 binin üzerinde olan Rockland’da salgından etkilenenlerin çoğunlukla aşı karşıtı Ortodoks Yahudi aileler olduğu belirtiliyor. Yetkililer aynı durumun New York’un salgından etkilenen diğer bölgelerinde de geçerli olduğunu belirtiyor.

Uzmanlar salgının önüne geçmenin en etkili yolunun aşı olduğunu söylüyor ancak bölgedeki her dört çocuktan birinin aşısız olması salgının ciddiyetini artırıyor.

Diğer taraftan birçok ebeveyn ve bazı hak savunucuları aşıyla ilgili dayatmaya karşı çıkıyor.

Hastalığın dikkat çeken verisi

2018 yılında Ukrayna ve İsrail başta olmak üzere dünya genelinde birçok ülkeyi etkileyen kızamık salgını Amerika’da da 15 eyalette baş gösterdi.

Amerika Hastalık Kontrol ve Önlem Merkezi verilerine göre 2018 yılında Amerika genelinde 372 kayıtlı vakaya rastlanırken, bu sayı 2019 yılının ilk üç ayı içinde 314’e ulaştı.

Rockland’dan haberler veren bir internet sitesine göre geçtiğimiz haftanın sonunda, bölgede 153 vaka doğrulandı.

2 vakadan biri çocuk

Veriler, bu vakaların yüzde 82’sinden fazlasının tek bir doz MMR aşısı almadığını ve en fazla vakanın yüzde 45 oranıyla 4-18 yaş arasındaki çocuklarda görüldüğünü gösterdi. Kızamığın çabuk bulaşan ve yaygınlaşan bir hastalık olduğu biliniyor.

Kızamık aşısının ABD’de 1963 yılında yayılmasından önce, çoğu çocuk hastalığa yakalanıyordu. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nden gelen verilere göre, ABD’de her yıl yaklaşık 3 milyon ila 4 milyon hasta gözlemlenmekteydi.

2000 yılında yok edilmişti

Kızamık hastalığının, yaklaşık 40 yıllık bir sağlık mücadelesinin ardından 2000 yılında yok edildiği belirtilmişti.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri verileri, 2000’den 2018’e kadar geçen sürede, ülkede yılda ortalama 140 kızamık vakası olduğunu gösteriyor.

18 yıllık zaman dilimi içerisinde kaydedilen biri 2002’de, biri 2003’te ve biri de 2015’te olmak üzere üç ölüm vakası yaşandı.

Ancak aşı karşıtlığı sebebiyle ülkede tekrar kızamık salgını yaşanmaya başladı.