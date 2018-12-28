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New Yorkluları korkutan mavi ışık

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ABD'nin en büyük kentlerinden New York semalarında akşam saatlerinde görülen mavi ışık, bölge sakinlerinde paniğe yol açtı.

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New Yorkluları korkutan mavi ışık
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New York Polis Departmanı, ışığın bir elektrik dağıtım tesisindeki trafoda meydana gelen patlamadan kaynaklandığını duyurdu.

ABD'nin en büyük kentlerinden New York semalarında akşam saatlerinde sıra dışı bir mavi ışık belirdi.

Sosyal medya kullanıcıları Manhattan, Queens ve Astoria bölgelerinden net şekilde görülen ışığın görsellerini paylaşırken, kaynağı bilinmeyen ışık kent sakinlerinde paniğe yol açtı.

Aynı saatlerde Queens'de elektrik kesintisi de yaşandı.

New York Polis Departmanı (NYPD) trafo patlaması yaşandığını ve bunun bir UFO olmadığını bir tweetle duyurdu. Haber kısa sürede binlerce etkileşim aldı

New York Polis Departmanından yapılan açıklamada, ışığın, elektrik dağıtıcısı Con Edison'ın Queens'deki tesisindeki bir trafoda meydana gelen patlamadan kaynaklandığı bildirildi.

Patlama sonucu çıkan yangının kontrol altına alındığı belirtilen açıklamada, olayda kimsenin yara almadığı da kaydedildi.

 

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