banner107
banner69
Hascan yuvaya dönüş yolunda
Hascan yuvaya dönüş yolunda
265 0
Bağımsızlık halinde Messi serbest
Bağımsızlık halinde Messi serbest
37 0
 
Salah
Salah "Yılın Afrikalı Futbolcusu"
18 0
278 0
70 0
234 0
Hazinesi yüreğinde saklı adam; Paulo Coelho
Hazinesi yüreğinde saklı adam; Paulo Coelho
62 0
banner82

New York'taki Trump Tower'da yangın çıktı: 2 yaralı

banner27

ABD Başkanı Trump'ın sahibi olduğu New York'taki Trump Tower binasında yangın çıktı. Yangın nedeniyle biri ağır iki kişi yaralandı. Yangının elektrik aksanındaki bir problem nedeniyle çıktığı belirtildi.

New York'taki Trump Tower'da yangın çıktı: 2 yaralı

 

 

 

ABD'nin emlak milyarderi başkanı Donald Trump'ın New York'taki binasının çatısından dumanlar yükseliyor.

Manhattan'da bulunan Trump Tower'da henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktığı belirtildi. Yangın binanın iklimlendirme sisteminde meydana geldi. New York İtfaiye Departmanu yangın nedeniyle biri ağır iki kişi yaralandığını açıkladı. 

Binanın çatısından dumanlar yükselmeye başladı.

Binanın çatısından dumanlar yükselmeye başladı.

Donald Trump'ın oğlu Eric Trump, Twitter'dan açıklama yaptı. Eric Trump, binada elektrik aksanından kaynaklanan küçük çaplı bir yangının çıktığını, itfaiye çalışanlarının olaya hemen müdahale ettiğini söyledi.

Donald Trump ABD Başkanı seçildikten sonra bina Amerikan Gizli Servis'i tarafından korumaya alındı.

Onlarca itfaiye aracı müdahale için alana gönderildi.

Onlarca itfaiye aracı müdahale için alana gönderildi.

Trump'ın eşi Melania ve oğlu Barron, Beyaz Saray'a taşınmadan önce birkaç ay boyunca Trump Tower'da yaşamıştı. 

ABD Başkanı Donald Trump'ın ise yangın sırasında Washington'da olduğu ifade edildi. 

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.