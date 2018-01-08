New York'taki Trump Tower'da yangın çıktı: 2 yaralı

ABD Başkanı Trump'ın sahibi olduğu New York'taki Trump Tower binasında yangın çıktı. Yangın nedeniyle biri ağır iki kişi yaralandı. Yangının elektrik aksanındaki bir problem nedeniyle çıktığı belirtildi.

ABD'nin emlak milyarderi başkanı Donald Trump'ın New York'taki binasının çatısından dumanlar yükseliyor. Manhattan'da bulunan Trump Tower'da henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktığı belirtildi. Yangın binanın iklimlendirme sisteminde meydana geldi. New York İtfaiye Departmanu yangın nedeniyle biri ağır iki kişi yaralandığını açıkladı. Binanın çatısından dumanlar yükselmeye başladı. Donald Trump'ın oğlu Eric Trump, Twitter'dan açıklama yaptı. Eric Trump, binada elektrik aksanından kaynaklanan küçük çaplı bir yangının çıktığını, itfaiye çalışanlarının olaya hemen müdahale ettiğini söyledi. Donald Trump ABD Başkanı seçildikten sonra bina Amerikan Gizli Servis'i tarafından korumaya alındı. Onlarca itfaiye aracı müdahale için alana gönderildi. Trump'ın eşi Melania ve oğlu Barron, Beyaz Saray'a taşınmadan önce birkaç ay boyunca Trump Tower'da yaşamıştı. ABD Başkanı Donald Trump'ın ise yangın sırasında Washington'da olduğu ifade edildi.