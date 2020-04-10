New York'taki toplu mezarlar böyle görüntülendi

ABD'de corona virüsü nedeniyle yaşamını yitiren sahipsiz cenazeler için Hart Island'da cezaevinden getirilen mahkumlar tarafından toplu mezar kazıldı.

ABD'de yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında ölenlerin sayısı 16 bin 600'ü geçti. ABD'de corona virüsün en etkili olduğu kent ise New York. Kentte corona virüs vakası 88 bine ulaşırken, şu ana kadar 5 bin 280 kişi yaşamını yitirdi. Corona virüsü nedeniyle yaşamını yitiren sahipsiz cenazeler için Hart Island'da cezaevinden getirilen mahkumlar tarafından toplu mezar kazıldı. Uydu görüntüleri ve drone ile çekilen fotoğraflarda cenazelerin feribotla adaya taşındığı ve toplu olarak gömüldüğü görülüyor.

ABD'nin New York kentine yakın Hart Island 19'uncu yüzyıldan beri sahipsiz cenazelerin gömüldüğü yer olarak biliniyor. Corona virüsün (Covid-19) en fazla vurduğu kent olan New York'ta Hart Island bugünlerde yine yüzlerce sahipsiz cenazeye ev sahipliği yapmaya başladı.

15 GÜN SAHİPSİZ KALAN CENAZELER DEFİN EDİLİYOR

Kentte ölü sayısının 5 bini geçmesi nedeniyle, 15 güne kadar sahip çıkılmayan tüm cenazeler Hart Island'a getirilerek, toplu mezarlara gömülüyor. Mezarların kazılma ve cenazelerin toplu şekilde gömülme işlemini ise, cezaevlerinden getirilen mahkumlar yapıyor.

Uluslararası haber ajansı Reuters'ta yer alan uydu ve drone fotoğraflarında cenazelerin feribotla New York'tan taşınması ve toplu şekilde gömülmesi açık şekilde görülüyor.

Her hafta sahipsiz oldukları için ortada kalan 25 cenaze adaya getirilerek, düşük bir ücret karşılığında görevlendirilen Rikes Island Cezaevi'ndeki mahkumlar tarafından kazılan mezarlar, toplu olarak gömülüyordu.

Ancak New York'ta salgından ölümlerin her geçen gün artması nedeniyle haftanın 5 günü 25'ten fazla cenazenin adaya getirilerek defin edildiği ifade ediliyor.



Cenazelerin toplu gömülmesi esnasında kireçlenme işlemi yapılmadığı görülüyor. Corona salgınında yaşamını yitirenlerin cenazelerinin virüs bulaştırılmadığı belirtiliyor.