banner411
banner69
Lefkoşa polisi Girne'ye gidişleri denetliyor
Lefkoşa polisi Girne'ye gidişleri denetliyor
70 0
Aknar: Liglerin devam etmesi zor
Aknar: Liglerin devam etmesi zor
16 0
 
Özçelik, korona virüse karşı mücadeleyi seramiğe yansıttı
Özçelik, korona virüse karşı mücadeleyi seramiğe yansıttı
14 0
"Tüm zorluklara rağmen, üretimin devam etmesi önemli"
13 0
Hentbol camiasında ortak görüş yok
Hentbol camiasında ortak görüş yok
41 0
Meslek liseleri maske üretimine başladı
Meslek liseleri maske üretimine başladı
49 0
25 0
banner374

New York'ta hayvanat bahçesindeki kaplan Nadia'da Corona virüs çıktı

banner27

New York'taki Bronx Hayvanat Bahçesinde yaşayan Nadia isimli kaplanda yeni tip Corona virüs (Covid-19) tespit edildiği bildirildi.

New York'ta hayvanat bahçesindeki kaplan Nadia'da Corona virüs çıktı

ABD Yaban Hayatı Koruma Cemiyetinin yaptığı yazılı açıklamada, 4 yaşındaki Malezya kaplanı Nadia'da görülen semptomlar üzerine yapılan Covid-19 testinin pozitif çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, kaplanla aynı yerde bulunan diğer 3 kaplan ile 3 aslanda da bazı virüs semptomlarının olduğu, ancak tüm hayvanların durumunun iyi olduğu ifade edildi.

Açıklamada Nadia'ya, semptom göstermeyen bir hayvanat bahçesi çalışanından virüs bulaşmış olabileceği belirtildi.

Amerikan medyasına göre, ABD'de bugüne kadar daha önce herhangi bir hayvanda Covid-19 vakası rapor edilmedi.

ABD Hastalık Koruma ve Önleme Merkezine (CDC) göre, Çin'in Wuhan bölgesindeki ilk vaka dışında virüsün insanlar arasında yayılmasında hayvanların herhangi bir rol oynadığına ilişkin bilimsel bir bulgu da yok.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.