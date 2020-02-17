Nepal'de bulunan Nakal Gurung dağı, keskin yamaçlarına petek yapan arılarıyla ünlü. Asıl ilginç olan ise ballar değil, bu ballara sahip olmaya çalışan bal avcıları...

İnanılmaz yöntemleri ve tehlikeli tırmanışlarıyla bal toplayan avcılar görenleri şaşkına çeviriyor. İngiliz fotoğrafçı Andrew Newey'in gözünden Nepal'in ölüme meydan okuyan bal avcıları…

Nepal'in yüksek dağlarından olan Nakal Gurung dağının keskin yamaçlarına petek yapan arıların balını almak o kadar da kolay değil...

Derin vadilerden ve yeşil ormanlardan hemen sonra başlayan yüksek dağın yamacına yuva yapan bal arıları, yılın belli dönemlerinde peteklerini değerli balla dolduruyor.

Petekler dolunca insanlarla arılar arasında ölümüne bir savaş başlıyor.

Bu kıymetli balı alabilmek için canını ortaya koyan Nepal köylüleri, dağcıların bile zorlanacağı uçurumlara çıkıp balı alıyor.

Nepal'in bu bal avcılarının bir kısmı arı saldırısından bir kısmı da uçurumdan düşerek yaşamını yitiriyor.

Uçurumdaki kovanlardaki balı kurtarıp aşağıya inenler büyük başarı kazanmış oluyor.

İşte bu şartlarda çıkarılan Nepal balı bugün dünyanın en lezzetli balı olarak biliniyor. Bu yöntemle her yıl dağlardan 250 ton civarında bal çıkarılıyor.

Gurung balı avcıları, yılda iki kez atalarının kullandığı yöntemlerle yüksek uçurumların tepesinden inerek bal hasatı yapıyorlar.

Fakat bu iş oldukça tehlikeli. Himalaya bal arılarının büyüklükleri 3 cm'ye kadar ulaşabiliyor ve yüksek uçurumlar da cabası.

Bal arısı deyince sadece bizim hazır peteklere bal yapan arılardan başka, petek örüp bal depolayan başka arı türleri de var. Genelde diğer türler daha ilkel yaşam tarzı olan arılar. Bu fotoğraflarda gördüğünüz arı da öyle. Tek büyük bir petek üzerinde ve açıkta yaşıyor.

Bu türleri kovana alıp arıcılık yapmak mümkün olmuyor. Bu işlerle uğraşanlara zaten arıcı değil, bal avcısı deniliyor.