NATO Konseyi Türkiyenin talebiyle Salı günü toplanıyor

Türkiyenin çağrısı sonrası açıklama yapan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg NATO Konseyinin Salı günü toplanacağını açıkladı

AA

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin talebi üzerine NATO Konseyi'nin Salı günü toplanacağını duyurdu.

Türkiye, ulusal güvenliğine yönelik son saldırı ve tehditler üzerine terörizme karşı alınan tedbirler ve icra edilen operasyonlar hakkında müttefiklerini bilgilendirmek ve istişarelerde bulunmak amacıyla Kuzey Atlantik (NATO) Konseyi'ni Washington Anlaşması'nın 4'üncü maddesi uyarınca toplantıya çağırdı.

Stoltenberg, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin talebi üzerine NATO Konseyi'nin Salı günü toplanacağını duyurdu. İttifak üyelerinin gelişmeleri çok yakından takip ettiğini belirten Stoltenberg, üyelerin Türkiye ile dayanışma içinde bulunduğunu ifade etti

Washington Anlaşması'nın 4. maddesi, bir üyenin, toprak bütünlüğü, siyasi bağımsızlığı ve güvenliğinin tehdit edildiğini düşündüğü durumda tüm İttifak üyeleriyle iştişarelerde bulunmasını içeriyor. Anlaşmanın beşinci maddesi ise bir İttifak üyesine yönelik saldırıya ortak cevap verilmesini öngörüyor.

NATO tarihinde 4. madde daha önce Türkiye ve Polonya tarafından işletilmiş, 5'inci maddeye ise sadece 1 kez, 11 Eylül saldırılarının ardından ABD tarafından başvurulmuştu.

Büyükelçiler düzeyinde toplanan NATO Konseyi kararlarını oy birliğiyle alıyor.

Ankara son günlerdeki farklı terör saldırılarıyla ilgili NATO üyelerini Cuma günü bilgilendirmiş ve Başbakan Ahmet Davutoğlu, Stoltenberg'le telefonla görüşmüştü.