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Musul'da feribot battı: 40 ölü

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Irak'ın Musul kentindeki Dicle Nehri'nde bir feribotun batması sonucu en az 40 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Ölenler arasında çocuk ve kadınlar da bulunuyor.

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Musul'da feribot battı: 40 ölü
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 Irak'ın Musul kentinde Dicle Nehri üzerinde seyreden bir feribot battı. Olayda en az 40 kişinin yaşamını yitirdiği belirtiliyor.

Görüntülerde Dicle nehrinde can pazarı yaşandığı görülüyor. Feribotun batması sonrası birçok kişinin yüzerek kurtulmaya çalıştığı görülüyor.  

Irak polis ve hastane kaynakları, yaşamını yitirenler arasında çocuk ve kadınların da bulunduğunu belirtiyor. Kazada yaşamını yitirenler arasında turistlerin de bulunduğu ifade ediliyor. 

Feribota kapasitesinden fazla yolcu alındığı ve kazanın bu nedenle meydana geldiği ileri sürülüyor. 

Feribotta en az 200 kişinin bulunduğu da iddialar arasında. 

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