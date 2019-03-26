Müslümanlardan Facebook ve YouTube'a dava açtı

Fransız Müslümanlar Konseyi, 15 Mart'ta Yeni Zelanda'da gerçekleşen cami katliamının canlı yayınına müdahale etmediği gerekçesiyle Facebook ve YouTube'a dava açtı.

Yeni Zelanda'da 15 Mart'ta 50 kişinin öldüğü saldırının ardından, sosyal medya devi Facebook ve YouTube'a yapılan eleştirilere bir de dava eklendi.

Fransız Müslümanlar Konseyi, saldırıyı canlı yayınlayan Brenton Tarrant'ın katliam videosunu 29 dakika boyunca yayından kaldırmayan Facebook'a dava açtı.

Konsey Başkanı Ahmet Ogras, Facebook'u videoyu yeterince kısa sürede kaldırmamakla suçladı.

Suçlamalar kabul edilirmesi halinde, Fransa yasalarına göre 3 yıla kadar hapis cezası ile 75 bin euroya kadar para cezası verilebiliyor.

Katliamın canlı yayınlanmasının 'kabul edilemez' olduğunu savunan davacılar, Facebook'un sorumluluklarını yerine getirmeye, nefret mesajlarına ve islamofobiye engel olmak zorunda olduğuna dikkat çekti.

Facebook yetkilileri suçlamalara henüz bir yanıt vermezken, YouTube'dan dolaylı bir yanıt geldi.

YouTube, platformda olayla ilgili daha önce eşi benzeri görülmemiş sayıda yükleme girişimi olduğunu, binlerce videonun silindiğini açıkladı.

Twitter da hesabından 74 sayfalık manifesto yayınlayan terörirst Tarrant'ın hesabını askıya kapatmıştı.