Musluklardan su yerine alkol aktı

Çeşmelerden kaçak içki aktığını gören apartman sakinleri şok oldu

Bir çukura dökülen likör açık bir kuyuya sızarak su şebekesine ulaşınca, Hindistan'daki bir apartmanda ilginç anlar yaşandı.

Kerala'da bulunan Chalakudy kasabasındaki bir sitenin sakinleri, musluktan su ve kaçak içki karışımı aktığını görünce şok oldu.

Akan alkolün sebebi araştırıldığında, zabıtaların önceki gün apartmanın su kuyusunun yakınındaki bir çukura 6 bin litre bira ve alkollü içecek döktüğü anlaşıldı.

Kuyuyu ve çukuru ayıran toprak duvarın çözülmesiyle alkol su sistemine karışmıştı. Bunun sonucunda 20 bin litrelik temiz su kirlendi.

Binanın sahibi Joshy Malliyekkal, "Apartmanımızın yanında Rachana Bar yer alıyor. Bar 6 yıl önce kapatılınca likör stoğu da zabıta tarafından mühürlendi. Şimdi, likörün imhası için gerekli işlemler tamamlanınca yetkililer mühürlü tüm likörü bahçeye kazdıkları bir çukura dökmüş" dedi ve ekledi:

The New Minute web sitesinin haberine göre, apartmandaki 18 aile yaklaşık 24 saat boyunca susuz kaldı.

Bölgenin zabıta müdür yardımcısı T.K. Sanu, alkolü imha eden yetkililerin su kuyusundan habersiz olduklarını ifade etti.

Sanu, "Sadece 2 bin şişe vardı, bu yüzden çukur açıp dökmeye karar verdiler. Resmi talimatlara göre, yetkililer imha sırasında çevreye ve kamuya zarar vermemeye özen göstermelidir" dedi.

Hindistan çevre mevzuatı uyarınca yasa ihlali olup olmadığı ise belli değil.