Dünya Haberleri  Mursiden cezaevinde zehirlendiği iması haberi Darbeyle görevinden uzaklaştırılan Cumhurbaşkanı Mursi: -Yemek yemeyi reddediyorum eğer yeseydim, bir suç meydana gelirdi AA Mısır'da darbeyle görevinden uzaklaştırılan...

AA

Mısır'da darbeyle görevinden uzaklaştırılan seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, hapishanede "zehirleme" teşebbüsüne maruz kaldığını ima etti.

Mursi ve diğer 10 sanığın, "Katar adına casusluk" suçlamasıyla yargılandığı davanın duruşmasına Kahire'deki Polis Akademisi binasında devam edildi. Duruşmada hazır bulunan Mursi, "Yemek yemeyi reddediyorum eğer yeseydim, bir suç meydana gelirdi" ifadelerini kullandı. Konuşmasında daha fazla ayrıntı vermeyen Mursi, kendisine yönelik bu amaçla beş kez girişimde bulunulduğunu söyledi.

Mursi'nin sözleri, cezaevinde zehirlenmekten endişe ettiği şeklinde yorumlandı.

Dava kapsamında yargılanan 11 kişi, "Ülkenin istihbarat birimleri, İçişleri Bakanlığı ve Devlet Güvenlik Kurumu'na ait çok gizli raporları ele geçirmek ve bunu Katar'la paylaşmakla" suçlanıyor.