banner107
Mısır Piramitleri Nasıl İnşa Edildi?
Mısır Piramitleri Nasıl İnşa Edildi?
46 0
Kırmızı ışık ihlali kazaya sebep oldu
Kırmızı ışık ihlali kazaya sebep oldu
190 0
Şevval Sam’la bayram coşkusu
Şevval Sam’la bayram coşkusu
77 0
Güney Kıbrıs’ta cinayetten aranıyorlar
Güney Kıbrıs’ta cinayetten aranıyorlar
243 0
Plaj futbolunun, namağlup şampiyonu Ersin Turgut
Plaj futbolunun, namağlup şampiyonu Ersin Turgut
143 0
TOL’da Kartepe mesaisi başladı
TOL’da Kartepe mesaisi başladı
129 0
Dikkatsiz sürücü turist yayayı ezdi
Dikkatsiz sürücü turist yayayı ezdi
233 0
Çembere dikkatsiz girince motorluyu eziyordu
Çembere dikkatsiz girince motorluyu eziyordu
97 0
banner82
banner147

Murdoch için Avustralya'dan ilginç benzetme

banner27

Murdoch için Avustralya'dan ilginç benzetme
banner137

Avustralya eski Başbakanı Kevin Rudd, medya patronu Rupert Murdoch için "Avustralya demokrasinin en büyük kanseri Murdoch’tur" ifadesini kullandı.

Rudd, Avustralya'da yayın yapan Sydney Morning Herald gazetesi için "Avustralya demokrasisinin kalbini yiyen kanser" başlıklı makale kaleme aldı.

Avustralya politikasının son yıllarda kısır, zehirli ve istikrarsız bir hale geldiğini belirten Rudd, medya patronu Rupert Murdoch hakkında sert ifadeler kullandı.

Rudd, Murdoch'un ülke siyasetini maniple ettiğini ileri sürerek, "Avustralya demokrasisinin en büyük kanseri Murdoch’tur. Murdoch sadece bir haber kuruluşu (sahibi) değildir. Murdoch, aşırı sağ ideolojik dünya görüşüne ek olarak, açıkça tanımlanmış ticari çıkarlar peşinde koşan bir siyasi parti gibi faaliyet göstermektedir" dedi.

İngiltere’nin AB'den çıkışında (Brexit) Murdoch medyasındaki haberlerin etkili olduğuna dikkati çeken Rudd, Amerika’da Fox News’in yaptığı yayınlarla Trump’ın Cumhuriyetçi Parti’nin başına geçmesine destek olduğunu belirtti.

Rudd, Avustralya’da basılı medyanın üçte ikisinin sahibinin Murdoch olduğunu ifade etti.

Murdoch medyasının gündemi belirlediğini vurgulayan Rudd, Murdoch'ın siyasetçilere, "Ya Murdoch’un istediği yolda yürüyeceksin ya da politik olarak öldürüleceksin" mesajı verdiğini kaydetti.

Rudd, tanıdığı birçok işadamı, gazeteci ve siyasetçinin, Murdoch’a muhalif olanların başına gelenleri gördükten sonra ona karşı tavır alamadıklarını hatırlattı.

Avustralya’daki İşçi Partisi'nin liderliğini yapan Kevin Rudd, 26. Başbakan olarak 2007-2013 yılları arasında görev yapmıştı.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.