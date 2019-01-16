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Münbiç'te patlama

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Suriye'de YPG/PKK'nın işgalindeki Münbiç'te patlama meydana geldi. Patlamada 2 ABD askeri, 9 sivil ve bir PKK/PYD'linin öldüğü belirtiliyor. 20'nin üzerinde yaralı var.

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Münbiç'te patlama
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Terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki Münbiç'te, patlama meydana geldi.

Patlamanın Münbiç kent merkezindeki Sindis sokağında bulunan Qesir El-Umeraa adlı bir lokantanın karşısında gerçekleşen intihar saldırısı nedeniyle meydana geldiği belirtiliyor.

Yerel kaynaklara göre, patlamada 2 ABD askeri, 9 sivil ve bir PKK/PYD'li öldü. 20'nin üzerinde de yaralı var.

Patlamanın 4 ABD askerinin lokantada yemek yediği sırada gerçekleştiği ifade ediliyor. 

 

ABD ASKERLERİNİ HELİKOPTERLE TAHLİYE ETTİ

ABD ordusu, yaralanan ve yaşamını yitiren askerlerini helikopterlerle tahliye etti. 

DAEŞ ÜSTLENDİ

İntihar saldırısını terör örgütü DAEŞ üstlendi.

TÜRKİYE VE ABD ORTAK DEVRİYE YAPIYOR

Halep'in Münbiç ilçesi, Ağustos 2016'dan bu yana YPG/PKK'nın işgalinde bulunuyor. ABD, ilçenin DEAŞ'tan temizlenmesinin ardından YPG/PKK'lıların ilçeyi terk edeceğini sözünü vermişti. Taahhütün yerine getirilmediği uzun sürenin ardından Türkiye ve ABD, 2018'in Haziran ayında Münbiç yol haritasında uzlaşmıştı. Plan çerçevesinde Türkiye ve ABD, ilçede ortak devriyelerini sürdürüyor.

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı, Münbiç'te ABD ile ortak yürütülen devriye faaliyetlerine yönelik eğitimlerin üçüncüsünün yapıldığını açıkladı. 

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