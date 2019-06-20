Mülteciler dünyanın en kalabalık 20. ülkesi!

Dünya genelinde her gün 37 bin kişi, evlerini terk etmek zorunda kalıyor. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, mülteci sayısının her geçen yıl arttığına dikkat çekerken, krizin boyunu gözler önüne seren rakamlar paylaştı.

Dünya genelinde mülteci krizi artarak devam ediyor.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, basın toplantısıyla raporu kamuoyuyla paylaştı.

Geçtiğimiz yıl dünyada mülteci sayısı yaklaşık olarak 68 buçuk milyon kişiydi. 2019’da ise bu sayı tam 71 milyona yükseldi...

Yani resmi rakamlara göre toplam mülteci sayısı, bir ülke olarak değerlendirilseydi dünyanın en kalabalık 20. ülkesi olacaktı!

Ortalama her gün dünya genelinde 37 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kalıyor.

Raporda 71 milyon olarak verilen toplam mülteci sayısının gerçekte çok daha yüksek olduğu tahmin ediliyor.

Zira Venezuela’daki ekonomik ve siyasi kriz yüzünden evlerini terk etmek zorunda kalanların sayısının 340 bin değil 4 milyon olduğu belirtiliyor.

Dünya genelindeki toplam mültecilerin 3’te 2’sinden fazlası Suriye, Afganistan, Güney Sudan, Myanmar ve Somalililerden oluşuyor.

Mülteci sayısının artmasında Irak, Yemen, Sahra Altı Afrikası, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Güney Sudan’da yaşanan çatışmaların sürmesinin etkili olduğu vurgulandı.

2018’de en fazla evini terk etmek zorunda kalan topluluğun 1,5 milyon kişiyle Etiyopyalılar olduğu açıklandı.