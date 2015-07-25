Mülteci kampını havaya uçuracaktı!

Göteborg Posten gazetesinde yer alan habere göre; büyük bir katliam yapmaya hazırlanan İsveçli, patlayıcıları bir mülteci kampını havaya uçurmak için kullanacaktı. Yakalanan şahsın savunma avukatı Lars Brandel, müvekkili hakkında...

Göteborg Posten gazetesinde yer alan habere göre; büyük bir katliam yapmaya hazırlanan İsveçli, patlayıcıları bir mülteci kampını havaya uçurmak için kullanacaktı. Yakalanan şahsın savunma avukatı Lars Brandel, müvekkili hakkında fazla bilgi vermek istemediğini ancak patlayıcıların mülteci kampını havaya uçurmak için kullanılacağı konusunda kendisinin de duyumlar aldığını söyledi.

DOSYASI KABARIK



Olay, geçtiğimiz hafta Cuma günü polisin şüpheli bir şahsı durdurması ile başladı. Aracı kullanan aşırı sağcı şahsın uyuşturucu aldığını tespit eden polis, evinde arama yapma kararı aldı. Şahsın kaldığı binada iki ayrı kutu içinde toplam 50 kilo dinamit bulan polis soruşturmayı derinleştirip başka adreslerde de arama yapınca toplam yaklaşık 500 kilo patlayıcı ele geçirdi.

Olayla ilgili aracı aranan yabancı düşmanı İsveç Demokratları Partisinin yerel politikacısına ait plastik torbada, dinamitlerin fitilleri ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğünden John Lindahl Yakalanan şahıslar ve ilişki halinde oldukları kişilerle ilgili soruşturmamız devam ediyor. Soruşturmanın sağlığı açısından daha geniş açıklama yapmamız mümkün değil. Ancak çok fazla miktarda patlayıcı ele geçirdiğimiz ve bunların bir eylem için kullanılmak istenmesi doğru dedi.

Polis, olayın ortaya çıkarılması ile büyük bir katliamın önlendiğini bildirdi. Yakalanan şahsın Neo-Nazilerin gerçekleştirdiği saldırılarda yer aldığı ve tehlikeli bir şahıs olarak polis kayıtlarında yer aldığı, dosyasının kabarık olduğu bildirildi.

Ünsal TURAN / STOCKHOLM (DHA)



