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Muhalif lider Guaido'dan İsrail'e teşekkür

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Muhalif lider Guaido'dan İsrail'e teşekkür
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Venezuela'da muhalefetin elindeki Ulusal Meclis'in Başkanı Juan Guaido, ilan ettiği geçici devlet başkanlığını tanıyan İsrail'e ve Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya teşekkür etti.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun meşruiyetini tanımayan başta ABD olmak üzere birçok Batı ve Latin Amerika ülkesi tarafından desteklenen Guaido, sosyal paylaşım hesabının yanı sıra kaleme aldığı mektupla da Netanyahu'ya desteklerinden dolayı şükranlarını sundu. 

Guaido, mektubunda, Venezuela ve İsrail arasında politik ve diplomatik ilişkilerin en kısa sürede yeniden kurulmasını arzuladıklarını aktararak, ilişkilerin Venezuela'nın 2013'te ölen Devlet Başkanı Hugo Chavez tarafından koparıldığını hatırlattı. 

"Beklentimiz ülkelerimizin ilişkisini barış, iş birliği ve iki halk arasındaki kardeşlik ruhu ile geri getirmek ve güçlendirmektir." ifadelerini kullanan Guaido, mektubuna iki ülkenin iyiliği için ortak hareketleri koordine etmek doğrultusunda olumlu bir yanıt beklediğini belirtti. 

Guaido, Venezuela'nın geçmişte İsrail'in kuruluşu için alınan 181 nolu Birleşmiş Milletler kararında olumlu oy kullandığına hatırlattı. 

Juan Guaido, muhaliflerce başkent Caracas'ta 23 Ocak'ta düzenlenen mitingde ülkenin geçici devlet başkanlığını aldığını belirtmiş ve yemin etmişti. 

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