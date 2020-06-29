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Muhalefet meclisi işgal etti

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Tayvan'da Çin karşıtı hükümetin yaptığı üst düzey atamayı protesto eden muhalefet partisi vekilleri meclisi işgal etti... Kapıları sandalye ve zincirle kapamaya çalışan muhalefet vekilleri ile iktidar partisi vekilleri arasında arbede yaşandı.

Muhalefet meclisi işgal etti

 

Tayvan, haftaya sıcak bir başlangıç yaptı… Muhalefetteki Kuomintang Partisi (KMT)  üyesi yaklaşık 20 vekil dün girdikleri meclisi işgal etti… Zincir ve meclisteki sandalyelerle kapıları kapatan vekiller hükümetteki DPP’nin baskıcı bir tavır sergilediğini söyleyerek hükümetin tutumunu eleştirdiklerini açıkladı.

Tayvan’da muhaliflerin barikatı sabah saatlerinde yıkıldı.

Bugün öğlen saatlerine doğru DPP vekilleri barikatları aşarak meclise girmeyi başardı. Vekiller arasında arbede yaşanırken KMT’nin yeni lideri Johnny Chiang salondan çıkarıldı. Chiang’ın daha sonra meclise salonuna girdiği görüldü.

Vekiller arasında arbede yaşandı.

Çin ile yakın ilişkiyi savunan KMT, DPP’nin lideri Tsai Ing-wen’in bazı kararları zorla almasını ve kıdemli yardımcısı Chen Chu’yu hükümetin üst düzey pozisyonlarından birine getirmesini eleştirdi. KMT’nin basın açıklamasında, “Bu yıl Tsai hükümeti daha öncekinden daha despot oldu. Tsai’nin bu yaklaşımı KMT’ye meclisi işgal etmekten başka yol bırakmadı” ifadesi kullanıldı.

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