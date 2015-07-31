Mugabe: Bize Allah'ın verdiklerini çok gördüler

Batı'nın Afrika üzerindeki emelleri tartışılmaya devam ederken Zimbabve devlet başkanından konuyla ilgili çok trajik bir açıklama geldi.

Afrikaya ABD, İngiltere ve Fransa dışında yeni oyuncuların da girmesi kara kıtada dengeleri hızla değiştiriyor. Fakat klasik argümanlarla güç devşirmeyi sürdürmek isteyen batılılar, maden zengini Afrika ülkelerini terör ve salgın hastalık gibi bahanelerle dünyadan tecrit ederek elinde tutmaya çalışıyor. Beyaz adamın ne yapacağından emin olamayan varlıklı aileler, her an tetiklenen iç karışıklıklar için paralarını su kuyularında saklamayı tercih ettiği bile oluyor.



Zimbabve Cumhurbaşkanı Robert Mugabe, batı ülkelerinin Ortadoğu ve Afrikadaki çatışma emellerinin bölgedeki zengin yeraltı kaynaklarına ulaşmak olduğunu vurguluyor.



25. Afrika Birliği zirvesindeki konuşmasının bir bölümünde bu konuya da değinen Mugabe, Bize Allahın verdiklerini çok görüyorlar, kaynaklarımızın onların olmasını dilerler. Nerede barış varsa orada savaşı körüklerler. Şimdi bakın Irak ve Libyadaki karışıklığa; bahaneler üreterek bu ülkelere giriyorlar ve yeraltı kaynaklarından zenginleşiyorlar dedi.

Kaynak : Yenişafak