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Mucize kurtuluş

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Brezilya’da 'öldüğü sanılarak' gömülen bebek, 8 saat toprak altında kaldıktan sonra kurtarıldı

Mucize kurtuluş
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Güney Amerika ülkesi Brezilya, Salı akşamı duyanları şoke eden bir habere sahne oldu. Kutz Amin ismindeki bir büyükanne, 15 yaşındaki torunun doğurduğu bebeği, yaşam belirtisi göstermediği gerekçesiyle gömdü.

Birisinin gömüldüğü ihbarı üzerine olay yerine gönderilen polis memurları, toprağı elleriyle kazarak bebeği kurtardı.

8 saat boyunca toprak altında kalan bebek hastaneye yetiştirildi. Yetkililer, bebeğin ciddi bir sağlık sorunu olmadığını açıkladı.

Olayın görüntüleri sosyal medyada paylaşılarak gündem oluştururken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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