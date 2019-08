Müzik sektörünün en iyilerinin belirlendiği 2019 MTV Video Müzik Ödülleri sahiplerini buldu.

Müzik sektörünün en iyilerinin belirlendiği 2019 MTV Video Müzik Ödülleri sahiplerini buldu.

ABD'nin New Jersey eyaletindeki Newar şehrinde bulunan Prudential Center'da yapılan törenin sunuculuğunu oyuncu ve komedyen Sebastian Maniscalco üstlendi.



İşte 2019 MTV Video Müzik Ödülleri'ni kazananlar..

Yılın Video Klibi

"You Need to Calm Down" , Taylor Swift

Yılın Sanatçısı

Ariana Grande

Yılın Şarkısı

"Old Town Road (Remix)" , Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus

En İyi Yeni Sanatçı

Billie Eilish

En İyi İşbirliği

“Senorita” , Shawn Mendes/Camila Cabello

En İyi Çıkış Yapan Sanatçı

Billie Eilish

En İyi Pop Şarkı

"Sucker" , Jonas Brothers

En İyi Hip-Hop Şarkı

"Money" , Cardi B

En İyi R&B Şarkı

"Waves" , Normani ft. 6lack

En İyi K-Pop Şarkı

"Boy With Luv" , BTS ft. Halsey

En İyi Latin Şarkı

"Con Altura" , ROSALÍA & J Balvin ft. El Guincho

En İyi Dans Şarkısı

"Call You Mine" , The Chainsmokers ft. Bebe Rexha

En İyi Rock Şarkı

"High Hopes" , Panic! At The Disco

Video For Good

"You Need to Calm Down" , Taylor Swift

En İyi Düzenleme

"Bad Guy" , Billie Eilish

En İyi Sanat Yönetimi

"7 Rings" , John Richoux

Yazın Şarkısı

“Boyfriend” , Ariana Grande and Socal House

En İyi Yönetmen

“Old Town Road (Remix)” , Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus

En İyi Görsel Efekt

“ME!” , Taylor Swift ft. Brendon Urie of Panic! At The Disco – Republic Records – Visual Effects by Loris Paillier & Lucas Salton for BUF VFX

En İyi Koreografi

“Con Altura” , ROSALÍA & J Balvin ft. El Guincho – Columbia Records – Choreography by Charm La’Donna

En İyi Sinematografi

“Señorita” , Shawn Mendes & Camila Cabello – Island Records – Cinematography by Scott Cunningham