Müzik sektörünün en iyilerinin belirlendiği 2019 MTV Video Müzik Ödülleri sahiplerini buldu.
ABD'nin New Jersey eyaletindeki Newar şehrinde bulunan Prudential Center'da yapılan törenin sunuculuğunu oyuncu ve komedyen Sebastian Maniscalco üstlendi.
İşte 2019 MTV Video Müzik Ödülleri'ni kazananlar..
Yılın Video Klibi
"You Need to Calm Down" , Taylor Swift
Yılın Sanatçısı
Ariana Grande
Yılın Şarkısı
"Old Town Road (Remix)" , Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus
En İyi Yeni Sanatçı
Billie Eilish
En İyi İşbirliği
“Senorita” , Shawn Mendes/Camila Cabello
En İyi Çıkış Yapan Sanatçı
Billie Eilish
En İyi Pop Şarkı
"Sucker" , Jonas Brothers
En İyi Hip-Hop Şarkı
"Money" , Cardi B
En İyi R&B Şarkı
"Waves" , Normani ft. 6lack
En İyi K-Pop Şarkı
"Boy With Luv" , BTS ft. Halsey
En İyi Latin Şarkı
"Con Altura" , ROSALÍA & J Balvin ft. El Guincho
En İyi Dans Şarkısı
"Call You Mine" , The Chainsmokers ft. Bebe Rexha
En İyi Rock Şarkı
"High Hopes" , Panic! At The Disco
Video For Good
"You Need to Calm Down" , Taylor Swift
En İyi Düzenleme
"Bad Guy" , Billie Eilish
En İyi Sanat Yönetimi
"7 Rings" , John Richoux
Yazın Şarkısı
“Boyfriend” , Ariana Grande and Socal House
En İyi Yönetmen
“Old Town Road (Remix)” , Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus
En İyi Görsel Efekt
“ME!” , Taylor Swift ft. Brendon Urie of Panic! At The Disco – Republic Records – Visual Effects by Loris Paillier & Lucas Salton for BUF VFX
En İyi Koreografi
“Con Altura” , ROSALÍA & J Balvin ft. El Guincho – Columbia Records – Choreography by Charm La’Donna
En İyi Sinematografi
“Señorita” , Shawn Mendes & Camila Cabello – Island Records – Cinematography by Scott Cunningham