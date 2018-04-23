Moskova'da fırtına can aldı

Rusya'nın başkenti Moskova'da meydana gelen fırtına nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi de yaralandı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da bugün şiddetli yağmur ve rüzgar, fırtınaya dönüştü.

Meydana gelen fırtınada 1 kişinin hayatını kaybettiği 17 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Hayatını kaybeden vatandaşın ölüm sebebinin fırtına esnasında üzerine bir inşaat malzemesinin düşmüş olması olarak belirtildi.

YARALILARIN ARASINDA ÇOCUKLAR DA VAR



Moskova Valisi Sergey Sobyanin, sosyal medya üzerinden açıklamada bulundu. Vali, hastaneye kaldırılanlardan 1'nin durumunun ağır olduğunu söyledi ve yaralıların arasında çocukların olduğuna da dikkat çekti.