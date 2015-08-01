Miss Vajinayı seçtiler

Geçtiğimiz hafta sonuçlanan yarışmanın jüri heyetinde bilim adamları ve 134 bin internet izleyenin verdiği puanlarla Miss Vajina 2015 birincisi İngiltereden 27 yaşındaki Nell, ikinci Almanyadan 23 yaşındaki Jenny ve yarışmanın...

Geçtiğimiz hafta sonuçlanan yarışmanın jüri heyetinde bilim adamları ve 134 bin internet izleyenin verdiği puanlarla Miss Vajina 2015 birincisi İngiltereden 27 yaşındaki Nell, ikinci Almanyadan 23 yaşındaki Jenny ve yarışmanın üçüncüsü Macaristandan 20 yaşındaki Anita seçildi. Dünyanın en güzel vajinası seçilen İngiliz Nelle 5 bin Amerikan Doları, ikinci Alman Jennye 2 bin 500, üçüncü Macar Anitaya bin 250 Amerikan Doları ödül kazandırdı. Yarışmayı organize edenler yarışmanın birincisi Nellin vajinasını profesyonel 3 boyutlu tarayıcıyla modelleyerek piyasaya satışa çıkaracaklarını söyledi.



Levent GÜNDÜZ-ALMANYA