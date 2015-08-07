Mısırda Yeni Süveyş Kanalı açıldı

Mısırda, Yeni Süveyş Kanalı, Arap ve yabancı ülkelerin devlet başkanları ve temsilci heyetlerin katıldığı törenle hizmete açıldı.

AA

Mısır Devlet Televizyonu'nda yayımlanan habere göre, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından açılışı yapılan törene Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Ürdün Kralı Abdullah, Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir, Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, Bahreyn Kralı Hamad Bin İsa, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum başta olmak üzere çok sayıda isim katıldı.

Tören alanına askeri üniforma ile gelen Sisi'nin imza atma töreni sırasında sivil kıyafetlerine geri döndüğü gözlendi.

Açılış töreninde konuşan Sisi, son iki yılda Yeni Süveyş Kanalı projesinin sunulamadığını belirterek, söz konusu durumu ülkedeki "terör olaylarıyla" ilişkilendirdi.

Sisi, "Mısır, son iki yılda sadece Süveyş Kanalı Projesi'ni sunmadı. Ancak tarih, gücü yetmesi halinde ülkeyi yakabilecek bir terör düşüncesine cephe açtığını da hatırlayacak" dedi.

"Mısırlıların, tahrip ve yıkım değil, imar ve inşa talep ettiği için terör düşüncesini geri püskürttüğünü" söyleyen Sisi, "Mısır halkı, Süveyş Kanalı'nı ekonomik ve güvenlik anlamında çok zor bir dönemde inşa etti. Terör grupları, ülkeyi geri götürmeye ve ilerleyişinin önünde engel olmaya çalışıyorlar. Ben onları şer ehli olarak isimlendiriyorum" diye konuştu.

Öte yandan, çok sayıda ülke temsilcilerinin çağrıldığı törene, Türkiye, İran, Suriye ve İsrail'den hiç kimsenin davet edilmedi.

Ülkedeki bazı kentlerde, kanalın açılışı dolayısıyla sevinç gösterileri düzenlendiği ancak hava sıcaklığı ve yoğun güvenlik önlemleri sebebiyle gösterilerin birkaç kentle "sınırlı" kaldığı belirtildi.

-"YENİ SÜVEYŞ KANALI"

Mısır'ın "can damarı" Süveyş Kanalı'nın paraleline inşa edilen, "Yeni Süveyş Kanalı"nın kazı çalışmaları, geçen yıl 5 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Sisi'nin talimatıyla başlatılmıştı. Mısır'da ekonomiye büyük katkı sağlayacağı düşünülen ve çift yönlü ulaşım ile daha büyük gemilerin geçişine imkan sağlayacak Yeni Süveyş Kanalı'nın Avrupa ile Asya arasında en hızlı deniz yolu taşımacılığı güzergahı olması bekleniyor.

Kamuoyuna Yeni Süveyş Kanalı olarak tanıtılan 72 kilometre uzunluğundaki su yolunun 35 kilometresi paralel bir hat olarak kazılırken, 37 kilometresi ise eski kanalın derinleştirilmesi ve genişletilmesiyle oluşturulmuştu. 29 Temmuz'da tamamlanacağı açıklanan kanalda ilk test geçişi 25 Temmuz'da yapılmıştı.