Dünya Haberleri  Mısırda 79 İhvan mensubu daha gözaltına alındı haberi Mısırda, güvenlik güçlerinin, ülke genelinde son 24 saatte düzenlediği operasyonlarda, çoğu Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) mensubu 79 kişinin gözaltına...

AA

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, aralarında üst düzey yetkililerin de yer aldığı 43 İhvan üyesi, "özel ve kamu malına zarar verme, şiddet olaylarına katılma ve teşvik" suçlamasıyla güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

Ülkenin güneyindeki Minya ilinde ise "Süveyş Kanalı'nın açılış töreni öncesi gerçekleştirilecek şiddet olaylarını planladıkları" iddiasıyla, 18 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerin, görevinden uzaklaştırılan ülkenin ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi yanlısı olduğu kaydedildi.

Mısır'ın batısında yer alan Süveyş ilinde, aralarında Hürriyet ve Adalet Partisi üyelerinin de yer aldığı 15 kişi de "şiddet ve isyana teşvik" suçlamasıyla gözaltına alındı. Ayrıca İsmailiyye ilinde İhvan mensubu 3 kişi gözaltına alındı.

Mısır'da seçimle göreve gelen Cumhurbaşkanı Mursi'nin 3 Temmuz 2013'te askeri darbeyle görevinden alınmasından bu yana Mısır yönetimi İhvan kadrosunu ve mensuplarını "şiddet ve teröre teşvik etmekle" suçluyor. Teşkilat, 25 Aralık 2013'te terör örgütü ilan edilmişti.