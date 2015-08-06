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Mısır 44 Sudanlı'yı affetti

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Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin, ülkede tutuklu bulunan 44 Sudanlı'yı affettiği bildirildi.

Mısır 44 Sudanlı'yı affetti
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Mısır basınında yer alan haberde, Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşirin 101 Mısırlı balıkçıyı affetmesine karşılık olarak Cumhurbaşkanı Sisinin de sınır ihlali suçlamasıyla ülkede tutuklu bulunan 44 Sudanlıyı affettiği kaydedildi.

Haberde, serbest bırakılan Sudanlıların Mısıra ait bir özel uçakla ülkelerine gönderileceği aktarıldı.

Sudanın resmi haber ajansının haberinde, Mısır halkının Süveyş Kanalının açılışını kutlamasından dolayı Sudan Devlet Başkanı Beşirin, Nisan ayından bu yana ülkede tutuklu bulunan 101 Mısırlı balıkçıyı affettiği bildirilmişti.

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